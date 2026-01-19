Un fedelissimo di Pisacane mette nel mirino la partita contro la Fiorentina per il rientro

Corsa contro il tempo per Pisacane: l'allenatore del Cagliari, nella vittoria degli isolani contro la Juventus, ha dovuto fare a meno di un suo fedelissimo, che punta per il rientro… la partita contro la Fiorentina.

Forfait all'ultimo

Il Cagliari, infatti, ha dovuto fare a meno di Zappa, classe 1999 e figura malleabile della difesa dei rossoblù, che agisce sia nel tridente difensivo sia sull'out di destra. Prima della sfida contro la Juventus, infatti, Pisacane ha dovuto escluderlo dai convocati per un affaticamento muscolare al retto femorale della coscia destra, che sta trattando in questi giorni con un percorso di recupero personalizzato.

Ci vuole essere

L'obiettivo dello staff e del giocatore è quello di formalizzare il suo rientro il prima possibile: essendo solo un risentimento, il primo traguardo è quello della sfida contro la Fiorentina, in programma sabato prossimo.