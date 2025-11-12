Un'esperienza tutt'altro che positiva e un digiuno di reti che fa male anche alla Fiorentina

Come sta andando l'avventura Lucas Beltrán a Valencia? Non bene purtroppo per lui e in parte anche per la Fiorentina.

Ancora a secco

L'attaccante argentino è ancora a secco di gol nonostante abbia giocato il 42% dei minuti che ha passato in campo la sua squadra, partendo tittolare in quattro partite. Questo digiuno non fa bene neanch al club viola che può incassare un bonus ad ogni rete segnata dall'ex River Plate.

Poche occasioni, Beltran piano B

Ha avuto pochissime occasioni e ha fatto vedere quello che sostanzialmente avevamo già visto a Firenze: non è un centravanti nel vero senso della parola e, lontano dalla patria, fatica a trovare la via del gol.

Il suo allenatore, Carlos Corberan, aveva richiesto alla società l'arrivo di Umar Sadiq, piano di mercato che però è saltato. Da lì c'è stata la virata societaria su Beltran.