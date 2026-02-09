Il Salotto del Calcio in onda stasera: una Viola nel profondo rosso

Questa sera alle ore 21 torna su TVL Toscana, Canale 14, Il Salotto del Calcio, trasmissione sportiva condotta dal giornalista Marco Mordini, tifoso viola e da sempre al seguito delle squadre giovanili della Fiorentina.

La puntata di stasera

Nella puntata di stasera si parlerà dell'ultima partita della Fiorentina, che perde l'ennesima occasione nel recupero di una partita e si fa riprendere dal Torino: adesso la classifica fa molta paura.

Gli ospiti di questa sera

Presentano Marco Mordini e Alessia Lotti. Tra gli ospiti saranno presenti il giornalista Fabrizio Ferrari, l'allenatore del Terranuova Traiana Marco Becattini e Leonardo Calistri, il DS del Seravezza Pozzi. A leggere i messaggi del telespettatori ci sarà Laura Puggelli.