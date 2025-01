La formazione ufficiale della Fiorentina Primavera: Galloppa deve rinunciare a Caprini e Rubino ma c'è subito un nuovo acquisto davanti

Formazione con qualche sorpresa quella con cui la Fiorentina Primavera affronterà l'Empoli tra poco: fuori sia Caprini, convocato da Palladino, che Rubino, in panchina. In attacco c'è già il neo acquisto Brando Mazzeo, classe 2007 ufficializzato giusto ieri dalla società viola. Torna titolare Romani in difesa.

Questo l'undici viola: Vannucchi; Trapani, Baroncelli, Romani, Scuderi; Ievoli, Harder, Deli; Bertolini, Tarantino, Mazzeo.