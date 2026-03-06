Da quando è arrivato al Brentford, Michael Kayode c'ha messo pochissimo a conquistare i suoi tifosi e l'intera opinione pubblica, che lo considera tra i giovani più interessanti della Premier League. L'ex calciatore della Fiorentina s'è raccontato al The Athletic: “È incredibile. I tifosi sono pazzeschi in ogni partita, vengono sempre a ogni trasferta. Contro il Macclesfield (nel quarto turno di FA Cup, ndr) c’erano tantissimi tifosi. Non me lo aspettavo, perché era un viaggio lungo da fare peraltro di lunedì sera. Non posso che ringraziarli. Il Brentford è una squadra speciale. La prima volta che sono arrivato, mi sono sentito come se fossi lì da tre o quattro anni. Amo questa società e per me qui è tutto molto naturale”.

“La Nazionale è un sogno”

Sulla Nazionale: “Per ogni giocatore far parte della Nazionale è un sogno, specialmente ora che ci sono le qualificazioni per i Mondiali. Spero davvero che ci qualificheremo. È fondamentale fare molto bene con il proprio club, perché se non rendi al massimo con la tua squadra, la convocazione non arriva. Quindi, al momento penso solo al Brentford e se poi dovesse arrivare l'opportunità con l'Italia, sarò pronto”.