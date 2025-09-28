Pablo Marì: "Abbiamo fatto un passettino in avanti. Ma ora dobbiamo lavorare dentro lo spogliatoio per ritrovare fiducia"

In occasione della trasferta di Pisa, Stefano Pioli ha deciso di rilanciare in mezzo alla difesa della Fiorentina, Pablo Marì.

“Sappiamo che era importante per noi e per i tifosi vincere questa partita - ha detto lo spagnolo - abbiamo dato il massimo e credo che ci sia stato un passettino in avanti rispetto al passato. Non è bastato però per vincere”.

Poi ha spiegato: “Abbiamo avuto due-tre occasioni per portare a casa i tre punti. Dobbiamo lavorare tanto durante la settimana e dentro lo spogliatoio tra di noi per alzare la fiducia della squadra e ottenere così la prima vittoria in campionato”.