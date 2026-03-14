Ranking UEFA, dato sorprendente: ecco la posizione della Fiorentina

Nonostante il punteggio ridotto che la Conference League assegna in ottica Ranking UEFA, la Fiorentina è riuscita negli ultimi anni a scalare molte posizioni nella graduatoria continentale. I risultati ottenuti in Europa hanno infatti riportato i viola stabilmente nella parte alta della classifica.

Attualmente la squadra gigliata occupa il 23° posto nel Ranking UEFA per club, uno dei piazzamenti più alti degli ultimi decenni per la società viola.

Dal 2022 la Fiorentina tra le migliori d’Europa

Il dato più sorprendente riguarda il rendimento europeo delle ultime stagioni. Dal 2022-23 ad oggi, soltanto 14 squadre hanno conquistato più punti della Fiorentina nelle competizioni UEFA.

Un risultato significativo se si considera che la Conference League assegna meno punti rispetto a Champions League ed Europa League.

In questo quadriennio i viola sono riusciti a restare stabilmente nelle fasi avanzate della competizione, raccogliendo vittorie e punti che hanno permesso alla squadra di migliorare sensibilmente il proprio ranking.

Solo due italiane meglio dei viola

Paolo Vanoli. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com

Tra le squadre italiane, soltanto Inter e Roma sono riuscite a fare meglio della Fiorentina in termini di punti europei dal 2022.

Un dato che certifica la crescita internazionale del club viola negli ultimi anni e la continuità di rendimento nelle competizioni continentali.

Le grandi d’Europa davanti alla Fiorentina

Le squadre che hanno raccolto più punti della Fiorentina nelle coppe europee dal 2022 sono quasi tutte grandi potenze del calcio continentale.

Tra queste figurano Real Madrid, Bayern Monaco, Arsenal, Manchester City, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Liverpool, Barcellona, Atletico Madrid, Tottenham e Chelsea, oltre naturalmente alle italiane Inter e Roma.

Un ritorno nella parte alta dell’Europa dopo 25 anni

Il dato finale evidenzia un traguardo importante per la Fiorentina. Dopo oltre venticinque anni, il club viola è tornato stabilmente nella fascia medio-alta del ranking europeo, confermando la crescita internazionale della squadra nelle ultime stagioni.

Un percorso costruito soprattutto grazie alle ottime campagne in Conference League, che hanno riportato la Fiorentina a essere protagonista anche sul palcoscenico europeo.