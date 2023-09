Il giornalista e opinionista Enzo Bucchioni ha parlato così a Radio Bruno Toscana in merito alla vittoria della Fiorentina a Udine: “Quando vedi che la squadra fa fatica è giusto mettere un difensore in più. Ieri Italiano lo ha fatto ed è la dimostrazione che non è vero che non cambia mai, come dicono in tanti. Ciò che non cambierà mai è l'atteggiamento attivo-aggressivo della squadra, non vedremo mai la Fiorentina difendersi in modo passivo arroccata nella propria metà campo".

E poi sugli attaccanti ha aggiunto: “E' dal primo giorno che il mister sta lavorando per farli giocare insieme, solo che per mettere in atto le cose ci vuole tempo. Inoltre mi domando: che problema c'è se non segnano Nzola e Beltran ma segnano gli altri? A me basta che faccia gol la squadra, poi se segna un centrocampista o un attaccante non mi cambia nulla. E comunque i gol degli attaccanti arriveranno, sono a Firenze solo da un mese e mezzo”.