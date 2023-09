Borghi: "Ogni anno a Firenze arriva un portiere nuovo e poi il titolare resta Terracciano. Italiano ieri è stato umile, e il doppio centravanti..."

Il giornalista e telecronista di DAZN Stefano Borghi ha parlato così sul proprio canale YouTube: “La Fiorentina è pronta ad approfittare dei problemi delle prime sei. La vittoria di ieri è stata importantissima, detto che l'Udinese è stracolma di infortunati e afflitta da problemi di vario tipo. Terracciano è stato per distacco il migliore in campo: tutti gli anni a Firenze arriva un nuovo portiere destinato a fare il titolare, e invece finisce sempre che il titolare lo fa Terracciano. Questo perché l'ex Empoli è una sicurezza, può commettere qualche errore durante la stagione ma resta un portiere straordinariamente affidabile”.

E poi ha aggiunto: “Bisogna riconoscere i meriti della Fiorentina, che ha fatto una partita estremamente pratica. Questa è una novità ma anche una grande notizia per Italiano, che ieri ha avuto l'umiltà di cambiare a partita in corso. L'infortunio di Dodò non ci voleva, era un giocatore fondamentale anche se Kayode ha un grande talento. Importanti i segnali di ripresa di Martinez Quarta, non solo per il gol ma anche per il gioco; l'argentino può fare molto di più rispetto a quanto si è visto finora”.

Infine sugli attaccanti: “Non si sono ancora sbloccati, ma ho visto del lavoro. L'idea di farli giocare insieme secondo me andrebbe esplorata più spesso, specialmente in mancanza di Nico Gonzalez”.