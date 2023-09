Minuto di silenzio non rispettato dai tifosi presenti a Udine: e così la Fiorentina si becca la multa dalla Lega Serie A

La Lega Serie A ha appena pubblicato il comunicato ufficiale con le decisioni del giudice sportivo in merito all'ultima giornata di campionato. Protagonista in negativo anche la Fiorentina, sebbene la sanzione non riguardi episodi “di campo”.

Alla società viola è infatti stata inflitta una multa di 5000 euro “per non avere, i propri sostenitori, rispettato il minuto di silenzio disposto dalla FIGC”. Parliamo ovviamente del minuto di raccoglimento in memoria dell'ex Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, effettuato su tutti i campi e in tutte le categorie d'Italia.