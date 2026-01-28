Ecco Disasi, l'emarginato dal Chelsea che la Fiorentina vuole portare in Serie A - VIDEO

Movimenti in difesa per la Fiorentina, che deve necessariamente rimpinguare e rinforzare il reparto arretrato negli ultimi giorni del mercato di riparazione. La società viola è alla ricerca di un calciatore esperto e solido per la difesa di Vanoli: in queste ore, infatti, la dirigenza tratta Axel Disasi, classe 1998 del Chelsea, ma ormai totalmente fuori dai radar dei Blues.

La carriera di Disasi

Disasi è un prodotto del vivaio del Paris FC, cresciuto nel Reims, esploso al Monaco e approdato al Chelsea nel 2023, ma dopo una prima annata da titolare è presto scivolato in fondo alle gerarchie del club londinese. La scorsa stagione il difensore francese ha totalizzato 27 presenze totali, tra Blues e Aston Villa. Disasi ha infatti passato la seconda parte dell'annata scorsa in prestito ai Villans, giocando dieci gare. Fuori dal progetto tecnico del Chelsea, non ha più trovato destinazione la scorsa estate e dal 22 aprile scorso, data dell'ultima partita ufficiale in cui è sceso in campo con l'Aston Villa, ha giocato solo tre gare con l'Under 21 dei Blues.

Le caratteristiche del calciatore

Difensore alto e possente fisicamente, Disasi si è distinto per il suo rendimento col Monaco per tre stagioni, in Ligue 1 e in Europa, giocando anche 5 partite con la Francia. Il Chelsea ha speso 45 milioni nell'estate del 2023 per acquistarlo, ma la storia d'amore ha avuto breve durata. Destro di piede, Disasi è un calciatore molto fisico e forte di testa. Buona tecnica, non è veloce ma può giocare anche in una difesa a tre e da terzino destro all'occorrenza.

Ecco ora un video per dare un'idea del difensore francese