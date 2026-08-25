Il punto sul mercato: salta Poku, è caccia a un altro esterno. Nuovo assalto del Como per Kean, la Fiorentina cerca il sostituto prima dell'ok

Non arriverà il decimo colpo in entrata per la Fiorentina. Almeno non arriverà adesso e sicuramente non sarà Ernest Poku. Il classe 2004 non si è allenato oggi con il Bayer Leverkusen per motivi di mercato, non riguardanti la Fiorentina. L'accordo era a un passo, l'affare sembrava in chiusura, ma il club tedesco e il calciatore olandese hanno preferito altre destinazioni. Poku andrà al Besiktas, da Italiano, declinando l'opzione viola. Riparte la caccia all'esterno a una settimana dalla fine del mercato.

Saltato Poku, intanto Kean…

Prosegue, intanto, la “telenovela” Moise Kean. Il centravanti non è partito titolare ieri con la Fiorentina, nella sconfitta a Roma. Tutto lascia pensare a un suo trasferimento al Como. E in effetti oggi sono ripartiti i contatti tra i due club, che spingono verso la chiusura.

Fiorentina e Como lavorano a stretto giro

L'ultimo pomeriggio è stato molto intenso fra le parti. Il Como ha elaborato la seconda offerta: 40 milioni tra parte fissa e bonus. Intanto il giocatore ha già dato il proprio gradimento al trasferimento. Ogni momento potrebbe essere quello buono per la chiusura dell'affare. Ma la Fiorentina vuole trovare un sostituto all'altezza prima dell'ok finale.