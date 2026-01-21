In attesa di visite mediche, firma e ufficialità, Sohm è già in campo con il Bologna
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Simon Sohm è pronto a contribuire alla causa di Vincenzo Italiano. Il centrocampista ex Fiorentina, arrivato a Bologna nello scambio con Fabbian, era presente questa mattina all'allenamento di rifinitura della squadra alla vigilia dell'impegno d'Europa League contro il Celtic.
In attesa dell'ufficilità
La sua tuttavia era solo una presenza simbolica, volta principalmente a familiarizzare col gruppo. Sohm infatti non potrà essere convocato per la partita di domani, per il semplice motivo che solo nel pomeriggio svolgerà le visite mediche per poi firmare il suo contratto con il Bologna. Successivamente arriverà l'ufficialità, più o meno in concomitanza con quella di Fabbian alla Fiorentina.
