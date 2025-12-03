​​

Il possibile prossimo avversario della Fiorentina? Ecco il verdetto della Coppa Italia

Redazione /
Antonio Conte

La squadra di Antonio Conte conquista un posto nei quarti di finale di Coppa Italia, battendo il Cagliari dopo una sequenza lunghissima dagli 11 metri.

Avanti i campioni d'Italia 

 Prima della mezz'ora il Napoli l'aveva sbloccata con un colpo di testa di Lucca, nella ripresa l'ingresso di Esposito e il pareggio al 67' che aveva prolungato la sfida ai calci di rigore. 

L'incrocio con Fiorentina-Como

Dal dischetto decisivo l'errore di Luvumbo, ora gli azzurri affronteranno la vincente di Fiorentina-Como.

