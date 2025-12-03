Il possibile prossimo avversario della Fiorentina? Ecco il verdetto della Coppa Italia
La squadra di Antonio Conte conquista un posto nei quarti di finale di Coppa Italia, battendo il Cagliari dopo una sequenza lunghissima dagli 11 metri.
Avanti i campioni d'Italia
Prima della mezz'ora il Napoli l'aveva sbloccata con un colpo di testa di Lucca, nella ripresa l'ingresso di Esposito e il pareggio al 67' che aveva prolungato la sfida ai calci di rigore.
L'incrocio con Fiorentina-Como
Dal dischetto decisivo l'errore di Luvumbo, ora gli azzurri affronteranno la vincente di Fiorentina-Como.
💬 Commenti (1)