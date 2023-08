Gravina: "Abbiamo tre anni per presentare la lista degli stadi per Euro 2032. Il Franchi è tra i progetti che stanno partendo"

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha parlato a Sky Sport della candidatura congiunta di Italia e Turchia per gli Europei del 2032, chiamando in causa anche il tema dello stadio della Fiorentina: “La Turchia ha realizzato 41 stadi negli ultimi dieci anni, contro i cinque dell'Italia. C'era il rischia di rimanere esclusi, la UEFA ha spinto per la candidatura congiunta e noi abbiamo accettato. Entro l'inizio di ottobre del 2026 indicheremo le città ospitanti, abbiamo tre anni per fare progetti definitivi. Abbiamo tempo a disposizione, adesso non ci sono più scuse. L'esigenza fondamentale sarà avere strutture moderne: abbiamo Milano, Torino e l'Olimpico di Roma, poi stanno partendo i progetti di Firenze, Cagliari e Bologna".

E poi ha aggiunto: “Non possiamo rinnovare gli stadi solo in vista dei grandi eventi. I dati lasciano punti di riflessione, dobbiamo investire su infrastrutture e vivaio. In ottica Euro 2032 stiamo spingendo per far capire che è fondamentale avere delle strutture accoglienti per la fruibilità dell'evento sportivo”.