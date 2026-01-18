Harrison a disposizione da domani ma potrebbe non essere l'ultimo esterno: la Roma ha bocciato Bailey e la Fiorentina...

E' arrivato, ha fatto le visite mediche, poi è stato travolto come tutto il mondo Fiorentina dalla scomparsa del patron Rocco Commisso e in ogni caso, è ancora in attesa del visto per poter rendere ufficiale il suo trasferimento in viola. Jack Harrison sarà una risorsa a disposizione di Vanoli a partire da domani e in vista del match successivo con il Cagliari.

Potrebbe però non essere l'ultimo esterno preso dalla Fiorentina perché secondo La Gazzetta dello Sport, nel mirino potrebbe finirci anche Leon Bailey, che la Roma ha bocciato e vorrebbe rendere all'Aston Villa: si parla sempre di prestito, perché i costi del giamaicano sarebbero proibitivi.