Distefano saluta la Fiorentina: "Fortunato ad aver fatto parte di questa famiglia, ho vissuto emozioni indimenticabili"

Con un lungo post sul suo profilo Instagram, Filippo Distefano si è congedato definitivamente da Firenze e dalla Fiorentina. Il classe 2003 è infatti vicinissimo a diventare un nuovo giocatore dell'Empoli, che verserà alla Viola 250mila euro, garantendo ai gigliati il 50% sulla futura rivendita.

“Grazie Firenze, grazie Fiorentina”

Questo il messaggio di Distefano: “Sento il bisogno di scriverti e di ringraziare questa città che mi ha accolto quando ero ancora un ragazzino, dandomi la possibilità di crescere, sbagliare e migliorare ogni giorno. Mi sento fortunato per aver fatto parte di questa famiglia e per aver conosciuto persone meravigliose. Aver avuto la possibilità di esordire in Serie A e in Europa con questa maglia sono emozioni forti, che rimarranno per sempre impresse nel mio cuore. Lascio qui tantissimi ricordi e legami profondi con persone a cui sarò legato per tutta la vita. In questi 10 anni mi sono sempre sentito voluto bene dal primo all’ultimo giorno. Firenze sarà sempre una parte fondamentale di me. È anche grazie a tutto quello che mi avete dato se oggi mi sento pronto per una nuova sfida e per nuove emozioni da vivere. A voi tifosi, che vivete ogni emozione al massimo e con una passione unica… anche se ho trovato poco spazio in campo, ho sempre sentito il vostro calore. Grazie per avermi fatto capire cosa significa la Fiorentina per Firenze”.

Il post di Distefano

Questo il post dell'ormai ex attaccante della Fiorentina, corredato dalle immagini che hanno segnato la sua esperienza in maglia viola.