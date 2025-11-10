Adesso è ufficiale, Percassi esonera Juric dopo lo 0-3 col Sassuolo: in pole per sostituirlo c'è Palladino

Fatale fu lo 0-3 contro il Sassuolo, l'Atalanta ha deciso: Juric è stato esonerato, diventando così il quarto allenatore a lasciare la propria panchina nel nostro campionato.

Ex viola in pole

Esonero che apre la porta a un grande ritorno: con ogni probabilità, infatti, sarà Raffaele Palladino il nuovo allenatore dell'Atalanta. Per lui, il patron Percassi ha pronto un contratto da un anno e mezzo.

Non è bastato

Dopo la peggior partenza dal 2014-15, è finita la pazienza con Juric che quindi colleziona il secondo esonero in due stagioni, dopo quello dalla Roma della scorsa stagione.