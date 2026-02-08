Scatta già l'allerta Rugani: infortunio delicato da gestire e la speranza della convocazione. Un profilo tutt'altro che pronto

Quella che doveva essere una casella occupata quasi da subito e con un profilo risolutivo, si è rivelata in realtà la più prolungata e complicata delle operazioni, finita per rivolgersi al fornitore di fiducia: e dunque Daniele Rugani non può ancora dirsi una risorsa per la Fiorentina. Come riporta La Nazione, la prossima sarà la sua settimana, dove si cercherà di capirne la disponibilità in vista di Como, almeno per la prima convocazione.

Sul banco c'è una lesione di secondo grado al gemello mediale della gamba destra, ancora da guarire del tutto ma più che altro da scansare a livello di ricadute. Una situazione delicata e che necessita ancora di un po' di tempo ma la Fiorentina il tempo non ce l'ha e le ripetute e non più sopportabili magagne difensive, avrebbero bisogno di un inserimento nuovo. A Como però si ripartirà da Comuzzo e Pongracic, sperando almeno nella presenza in panchina del neo arrivato.