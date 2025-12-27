Nell'ora di sconforto, in 3500 tifosi viola si presentano al Tardini. La sacrosanta contestazione a fine partita: "Meritiamo di più"
L'unica nota positiva del disastroso pomeriggio a Parma passato dalla Fiorentina, è l'ondata di tifosi viola che hanno seguito la squadra anche oggi.
Ondata viola
I numeri parlano di 3500 presenze nel settore ospiti, con i tifosi che come al solito rispondono presente, anche nel momento più complicato e preoccupante della stagione. I presenti hanno sostenuto per tutta la partita, contestando poi i giocatori nel finale: dopo il triplice fischio, poi, hanno mandato via i calciatori che si sono presentati sotto la curva, intonando il sacrosanto coro: “Meritiamo di più”.
Il momento di confronto
Il video dell'accaduto:
💬 Commenti (5)