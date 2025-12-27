L'unica nota positiva del disastroso pomeriggio a Parma passato dalla Fiorentina, è l'ondata di tifosi viola che hanno seguito la squadra anche oggi.

Ondata viola

I numeri parlano di 3500 presenze nel settore ospiti, con i tifosi che come al solito rispondono presente, anche nel momento più complicato e preoccupante della stagione. I presenti hanno sostenuto per tutta la partita, contestando poi i giocatori nel finale: dopo il triplice fischio, poi, hanno mandato via i calciatori che si sono presentati sotto la curva, intonando il sacrosanto coro: “Meritiamo di più”.

Il momento di confronto

Il video dell'accaduto: