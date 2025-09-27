Gudmundsson, facci vedere quei (quasi) 30 milioni. Il tandem con Fazzini la soluzione per estrarre qualità dalla Fiorentina

Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. Ed è proprio il momento di dimostrarsi duri da parte di Albert Gudmundsson, un po' come quando l'anno scorso esordì e in un tempo ribaltò la sfida cruciale con la Lazio con due rigori: anche lì era fine settembre e anche lì c'erano difficoltà clamorose da risolvere, dubbi, cambi tattici ma l'impatto dell'islandese sembrava confermare il grosso investimento della Fiorentina.

Poi la sua stagione si è stoppata mille volte e anche questa non è che sia partita proprio al cento per cento: un gol sì al Polyssia ma anche il classico problema fisico e la difficoltà nel prendersi la partita in mano. E' ora però di imporsi per Gud, se ne ha capacità, forza e se vuole dare una reale svolta alla sua avventura a Firenze. La Fiorentina l'investimento, se pur non grosso quanto previsto ma comunque 'grossino', l'ha confermato: la novità potrebbe essere rappresentata da Fazzini, un ragazzo che nei piani iniziali poteva essere la sua alternativa e domani invece potrebbe iniziare una piacevole convivenza, all'insegna della qualità.