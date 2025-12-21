​​

Commisso-Fiesole: la rottura tra il 'Presidente fantasma' e la Curva è definitiva. Un silenzio spettrale ad attendere la Fiorentina

Redazione /
Tifosi Fiorentina

Già da maggio 2024, il presidente Rocco Commisso era finito sui comunicati della Curva Fiesole, che da allora iniziò a lamentare l'assenza di una programmazione calcistica. Il modus operandi dell'italo-americano però, è andata avanti con lo stesso passo e gli stessi protagonisti e oggi, a un anno e mezzo (e qualche altro comunicato) di distanza, eccoci alla definitiva rottura dei rapporti.

La Fiesole ha abbandonato il Presidente, definendolo “un fantasma” e relegandolo definitivamente sul banco degli imputati. D'altronde dal fronte New Jersey non sono mai arrivati segnali di apertura o curiosità verso una dotazione da normale club professionistico, salvo la corsa disperata ai ripari delle ultime ore, per tentare di evitare una retrocessione che sarebbe sanguinosa a livello anche economico. Oggi la Fiorentina, squadra, sarà accolta in campo da un silenzio spettrale visto lo sciopero del tifo organizzato dei primi 20 minuti.

