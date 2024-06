Dragowski saluta definitivamente l'Italia e la sua cessione porta benefici anche alla Fiorentina

Dragowski resta in Grecia

Lo Spezia ha definito la cessione del portiere polacco ex viola Bartlomiej Dragowski al Panathinaikos. Il portiere classe '97 era in prestito al club greco da gennaio e ha vinto anche la Coppa di Grecia. Dragowski si trasferisce così in Grecia a titolo definitivo.

Ecco quanto incassa la Fiorentina

Con questa operazione da circa 2 milioni di euro la Fiorentina incassa una cifra vicina ai 100.000€, frutto di accordi al momenti del passaggio del polacco allo Spezia.