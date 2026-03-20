Sfide tutte in notturna per Fiorentina e Crystal Palace: ecco date e orari dei quarti di finale

La Fiorentina affronterà come noto il Crystal Palace ai quarti di finale di Conference League, dopo che i viola hanno eliminato i polacchi del Rakow e gli inglesi hanno messo alla porta i ciprioti dell'AEK Larnca.

Le date e gli orari delle sfide

La gara di andata si giocherà a Londra giovedì 9 aprile alle ore 21:00 (quando in Inghilterra saranno le 20:00). Il ritorno una settimana dopo, giovedì 16 aprile, al Franchi sempre alle ore 21:00.

Gli altri quarti

Anche gli altri quarti di finale si giocheranno il 9 e il 16 aprile. Tutti in contemporanea alle 21:00, eccezion fatta per Rayo Vallecano-AEK Atene all'andata e AZ Alkmaar-Shakhtar Donetsk al ritorno che si giocheranno alle 18:45.