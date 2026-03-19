Tomczyk: "E' una sconfitta che ci fa male, ci è mancata fortuna. Alla lunga venuta fuori qualità della Fiorentina"

L'allenatore del Rakow, Łukasz Tomczyk, è amareggiato per la sconfitta della propria squadra contro la Fiorentina. Ko che ha posto fine al percorso della formazione polacca in Conference League.

"Abbiamo giocato una partita davvero buona - ha detto - ed è per questo che questa sconfitta fa ancora più male. Questa è una lezione preziosa per noi. Ci è mancata un po' di fortuna".

Tomczyk però riconosce anche i meriti della Fiorentina: “Alla lunga è venuta fuori la loro qualità”.