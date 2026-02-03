A differenza della Fiorentina, c'è chi è riuscito a piazzare tutti gli esuberi. E così Vecino ha lasciato la Serie A

Non è stata solo la Fiorentina a cambiare tanto nel mercato appena concluso. Un'altra cessione è infatti arrivata in casa Lazio nell'ultimo giorno di trattative. A differenza della società Commisso, quella di Lotito è riuscita a piazzare un maggior numero di esuberi. Mentre la vicenda Kouame rimane ancora un rebus…

Lotito ne ha approfittato fino all'ultimo

Dopo la chiusura del mercato italiano, c'è stata qualche ora per trattare con i club spagnoli per le operazioni in uscita. E così la società biancoceleste ne ha approfittato per intavolare un'altra cessione, quella di Matìas Vecino, ex Fiorentina.

Un ex Fiorentina lascia la Serie A

Il centrocampista lascia la squadra biancoceleste per approdare in Liga a titolo definitivo. Questo, il comunicato ufficiale: “La S.S. Lazio ha comunicato ufficialmente la cessione a titolo definitivo di Matías Vecino al Real Club Celta de Vigo. Il centrocampista uruguaiano conclude così la sua esperienza nella Capitale, iniziata nell’estate del 2022”.

E Vecino ritrova un altro vecchio cuore viola

E così due ex viola si riabbracciano. Vecino, appunto, e Marcos Alonso, un altro che giocava a Firenze in un periodo decisamente più sereno per i cuori gigliati.