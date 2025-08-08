La svolta a destra. Il rapporto ai minimi storici di Dodô con la Fiorentina

Qual è il rapporto tra Dodô e la Fiorentina? Sul Corriere dello Sport-Stadio di oggi si legge che siamo ai minimi storici.

Fortini in bilico

Sempre a destra, il club viola è ora chiamato a fare una valutazione, di concerto con il tecnico, Stefano Pioli, su Niccolò Fortini. Il classe 2006 potrebbe partire, lasciando vacante il ruolo di vice del brasiliano.

I nomi per la fascia

Sul quotidiano sportivo vengono rilanciati i ‘soliti’ nomi per il ruolo. Uno è quello di Nadir Zortea del Cagliari, classe ’99 a cui piacerebbe salire un ulteriore gradino nella sua carriera. Poi ci sarebbe Alessandro Zanoli del Napoli, ma su di lui c’è forte il Bologna. I dirigenti della Fiorentina si sono informati con i suoi agenti qualche settimana fa.