L'ex portiere e attuale allenatore in seconda di Massimiliano Allegri Marco Landucci, ha parlato a RTV38 di Moise Kean, giocatore che lui ha avuto alla Juventus. Queste le sue parole riportate da tuttomercatoweb.com:

"Non c'è alcun segreto sul suo momento d'oro, ogni giocatore ha bisogno di fiducia e lui a Firenze l'ha trovata. Quando sei in fiducia i giocatori danno il 100%. Io a gennaio, quando lui doveva andare all'Atletico Madrid, gli dissi che doveva andare a giocare e non a mettersi in concorrenza con giocatori forti: adesso questa cosa si è avverata alla Fiorentina.

Lui deve aver sofferto molto da ragazzino e alla Juventus nel settore giovanile ha trovato una seconda famiglia. Moise è forte, può fare 15-20 gol stagionali alla Fiorentina: si sente importante e può fare partite come quella vista contro la Roma".