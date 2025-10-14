Arbitri, ma quanto fischiate in Serie A? E Fiorentina-Roma entra in una speciale (e non felicissima) classifica europea

In questa pausa nazionali si analizzano i primi dati che arrivano dalla prima parte di stagione. E' il CIES a stilare la classifica dei campionati più fallosi del mondo nei 90 minuti per match.

Serie A spezzatino, non solo in tv

La Serie A si posiziona al terzo posto con 25,4 falli per partita. Davanti al campionato italiano ci sono solo Primeira Liga (Portogallo) e Brasilerao (Brasile), leghe storicamente poco tranquille.

Fiorentina-Roma manifesto del fallo

Manifesto di una Serie A sempre più spezzettata e poco giocata è stato l'ultimo Fiorentina-Roma (1-2), che è stata fino ad ora la quinta partita con più falli dei 7 maggiori campionati europei, con ben 40 falli fischiati.