Spini: "Le vicende della Fiorentina colpiscono tutta Firenze, al di là del calcio. La classifica è elemento di prestigio per..."

Anche l’ex deputato fiorentino Valdo Spini, ministro dell’Ambiente nei governi Amato e Ciampi e oggi presidente della Fondazione Rosselli, ha parlato della drammatica situazione sportiva della Fiorentina, ultima in classifica e senza ancora una vittoria in Serie A. Queste le sue considerazioni all'Adnkronos sulla squadra e la città di Firenze.

Tutta Firenze in apprensione

“Le vicende della Fiorentina non riguardano solo il mondo del calcio ma investono in qualche modo la città di Firenze e non solo. Il tifo per la squadra viola è un grande elemento di coesione sociale: nel tifare Fiorentina siamo tutti eguali senza distinzioni di rango o di condizioni economiche o di fede politica”.

Un problema di ambiente

“La collocazione in classifica della squadra è poi un elemento di prestigio per i suoi cittadini e per i cittadini toscani che tifano Fiorentina. Per questo il discorso riguarda la squadra e la città. La vicenda dello stadio, la proprietà e la presidenza che non vivono la vita della città sono elementi di atmosfera che certo non hanno giovato. Ma la crisi della squadra è crisi tecnica, quasi incomprensibile se si guarda al fatto che molti giocatori sono gli stessi dell’anno scorso. C’è evidentemente un problema di ambiente. Dobbiamo trovare tutti il modo che la squadra senta la spinta a ritrovare fiducia in se stessa, la necessaria compattezza, e che quindi tutti noi tifosi viola si possa a nostra volta ritrovare fiducia e dare fiducia”.