Galloppa: "Momento delicato, abbiamo perso punti per strada. Ma questa Fiorentina ha un'anima, c'è il giusto mix"

L'allenatore della Fiorentina Primavera Daniele Galloppa ha parlato ai canali ufficiali del club prima della gara contro il Genoa: “Sicuramente è un momento delicato in campionato, sapevamo di doverlo affrontare. Questa è la settima partita che affronteremo nel giro di un mese, tutte contro squadre di alta classifica. Siamo in un momento difficile e sentiamo la fatica, purtroppo abbiamo perso qualche punto per strada. Ma siamo comunque lì in alto e restiamo positivi per fare una gran partita domani”.

“Abbiamo lasciato punti per strada, ma abbiamo un'anima”

“L'ho detto ai ragazzi, questa squadra ha un'anima. Abbiamo recuperato partite impensabili, pure se ci sono sempre tanti aspetti da migliorare tatticamente e individualmente. Come Primavera, inoltre, stiamo aiutando tanto la prima squadra e va messo sul piatto, tanti ragazzi mi sono mancati perché erano su. Ci può stare, non c'è da fare drammi ma da continuare a fare il massimo”.

“Tanti ragazzi vanno in prima squadra, stiamo dando una mano”

Situazione più serena? “Non direi, perché vorremmo stare in testa. Però vedo una squadra che prova a dare il 110% al di là degli errori. C'è il giusto mix di rabbia e consapevolezza di poter dare qualcosa in più, con la solita volontà di dare il massimo”.