L’ottava sinfonia della Primavera di Galloppa è una rimonta di cuore e qualità. La Fiorentina sogna la sua prima volta nel girone unico

Nell’ultimo turno di campionato la Fiorentina Primavera si è imposta 2-1 in casa dell’Atalanta a Zingonia, riuscendo a sorpassare ancora la Roma e mantenere la vetta della classifica in campionato. La squadra di Galloppa è andata sotto immeritatamente ma ha saputo reagire e vincere la partita nell’ultimo quarto d’ora di gara, grazie alle reti di Bertolini e Tarantino. Una rimonta di carattere e di grande importanza, la squadra viola guida così la classifica di un campionato veramente avvincente, con 4 squadre in 6 punti nelle prime posizioni.

Difesa blindata e attacco scatenato: ecco le 8 meraviglie viola

La vittoria di Bergamo è l’ottava consecutiva per la squadra viola, che dal 12 gennaio sa solo vincere in campionato. Appena 3 reti subite in 8 gare, ben 19 quelle segnate… con la Fiorentina che adesso ha anche un Caprini in meno. 9 le reti dell’attaccante, adesso aggregato alla prima squadra di Palladino. 12 reti per Rubino, 10 per Braschi e 7 per Tarantino, decisivo con l’Atalanta assieme a Bertolini (5 gol per lui). Il gruppo di Galloppa sogna quella che sarebbe la prima volta per la Fiorentina in vetta al girone unico di Primavera. Dopo la riforma del campionato infatti la squadra viola non ha mai chiuso la stagione regolare al primo posto.

Un primato mai raggiunto prima, ora la Fiorentina sogna

La Fiorentina arrivò seconda nel 2016/2017, con mister Federico Guidi in panchina a guidare la formazione gigliata. Adesso la possibilità di chiudere al primo posto va considerata, anche se a 12 giornate dal termine del campionato e con tanti scontri diretti ancora da giocare. La Primavera viola è un gruppo che può contare su individualità molto solide e può permettersi anche di variare la formazione ottenendo risultati, come dimostrato durante la stagione. E ora serve continuare a crederci.