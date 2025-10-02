La Fiorentina vince la prima, come Crystal Palace e Mainz. Clamorosa caduta dell’AZ. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Conference League
La Fiorentina vince 2-0 contro il Sigma Olomouc e comincia la sua Conference League con un risultato positivo. Lo stesso fanno altre squadre di vertice… ma non tutte.
Passa la Fiorentina, come tante altre big. Ma che tonfo l'AZ
Il Crystal Palace, nonostante l'espulsione rimediata nel finale, passa 2-0 in trasferta sul campo della Dinamo Kiev con le reti di Munoz e Nketiah. Stesso risultato per il Rayo Vallecano, che con le marcature di Unai Lopez e Fran Perez batte lo Shkendija. Vince anche il Mainz, faticando ma poi trovando la rete del vantaggio sul campo dell'Omonia Nicosia: 0-1 con rete di Amiri su rigore. Vittoria per lo Strasburgo, 2-1 in casa dello Slovan Bratislava Incredibile, invece, il tonfo dell'AZ Alkmaar, che perde 4-0 a Cipro contro l'AEK Larnaca.
Di seguito, tutti i risultati:
18:45: Dynamo Kyiv – Crystal Palace 0-2, Lausanne-Sport – Breidablik 3-0, Noah – Rijeka 1-0, Zrinjski – Lincoln Red Imps 5-0, Jagiellonia Białystok – Hamrun Spartans 1-0, Lech Poznań – SK Rapid Wien 4-1, KuPS Kuopio – Drita 1-1, Omonia – Mainz 0-1, Rayo Vallecano – Shkëndija 2-0
21:00: Aberdeen – Shakhtar Donetsk 2-3, Sparta Praha – Shamrock Rovers 4-1, Fiorentina – Sigma Olomouc 2-0, AEK Larnaca – AZ Alkmaar 4-0, Legia Warszawa – Samsunspor 0-1, Celje – AEK Athens 3-1, Raków – Universitatea Craiova 2-0, Shelbourne – Häcken 0-0, Slovan Bratislava – Strasbourg 1-2
La NUOVA CLASSIFICA di Conference League: Noah 3, Zrinjski 3, Crystal Palace 3, Mainz 3, Jagiellonia Białystok 3, Lech Poznań 3, Rayo Vallecano 3, Lausanne-Sport 3, AEK Larnaca 3, Sparta Praha 3, Strasbourg 3, Fiorentina 3, Raków Częstochowa 3, Samsunspor 3, Shakhtar Donetsk 3, Celje 3, KuPS Kuopio 1, Drita 1, Hacken 1, Shelbourne 1, SK Rapid Wien 0, Rijeka 0, Omonia 0, Lincoln Red Imps 0, Breiðablik 0, Hamrun Spartans 0, Dynamo Kyiv 0, Shkëndija 0, Sigma Olomouc 0, AEK Athens 0, AZ Alkmaar 0, Legia Warszawa 0, Shamrock Rovers 0, Universitatea Craiova 0, Aberdeen 0, Slovan Bratislava 0.