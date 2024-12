La Fiorentina recupera un giocatore ma ne perde due: Ci saranno con l'Udinese? Biraghi ormai fuori da tutti i giochi

Per questa trasferta in Portogallo di Conference League, la Fiorentina è riuscita a recuperare Pongracic che però non dovrebbe partire dall'inizio contro il Vitoria Guimaraes.

Due out

Però i viola si sono presentati a questa sfida senza Cataldi e Sottil, colpito dalla tonsillite. Entrambi dovrebbero recuperare per il match di campionato di lunedì contro l'Udinese.

Biraghi fuori da ogni gioco

E' invece completamente fuori da ogni gioco Biraghi che non viene più convocato per le partite della squadra e che a questo punto aspetta solo gennaio per essere ceduto altrove.