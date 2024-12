Tempo di ultimo round per la Fiorentina, in questa prima fase di Conference League. Finora quattro vittorie e una sconfitta per la squadra viola, che a Guimarães contro il Vitória si gioca un posto tra le prime otto, molto probabile anche in caso di sconfitta. Almeno un pareggio, comunque, confermerebbe aritmeticamente il passaggio diretto agli ottavi di finale.

Per questa sfida, mister Palladino schiera tra i pali Pietro Terracciano come annunciato in conferenza stampa. I terzini saranno Dodô, che invece sarà indisponibile contro l'Udinese, e Parisi. Al centro della difesa favoriti Martinez Quarta e Ranieri. Il centrocampo viola ha bisogno di rifiatare, a maggior ragione senza Cataldi: pronti Richardson e Mandragora. La Viola è corta anche davanti con la defezione di Sottil. Si prepara un attacco composto da Ikoné, Beltran e Kouame alle spalle di Kean.

La probabile formazione della FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodô, M. Quarta, Ranieri, Parisi; Richardson, Mandragora; Ikoné, Beltran, Kouame; Kean. All.: Palladino.