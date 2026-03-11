La Fiorentina sulle tracce di un giovanissimo talento brasiliano. Non manca però la concorrenza dei top-club europei...
Fabio Paratici
Secondo il porale brasiliano Lance, la Fiorentina avrebbe messo gli occhi addosso ad un giovanissimo talento verdeoro, per il quale però non manca la concorrenza di grandi club europei.
Il talentino
Si tratta del sedicenne attaccante del San Paolo Gustavo Zabarelli. La Fiorentina però non è la sola sulle tracce del ragazzo, anche il Barcelona, club da sempre attentissimo ai giovani, segue con attenzione il giovane.
La concorrenza
Sull giovanissimo attaccante, che può contare anche sul passaporto italiano, sembrano essersi mosse anche altre società di Serie A oltre alla Fiorentina, in particolare l'Atalanta e l'Inter.
