L'ex attaccante della Fiorentina Roberto Pruzzo ha parlato dell’attacco di Vincenzo Italiano a Lady Radio:

“Italiano è responsabile della squadra che va in campo ed è il primo a rendersi conto che qualcosa va fatta davanti. Non si possono cambiare gli attaccanti tutti gli anni perché non funziona pensare che sia sempre colpa dell’allenatore".

E ancora: "I grandi attaccanti non vogliono tanta gente in area di rigore. Quando i gol non arrivano l’attaccante deve giocare per i compagni. Ma ad oggi mi sembra che Beltran non faccia né l’una né l’altra“.