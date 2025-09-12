Cambio di gerarchie per Conte? Contro la Fiorentina un portiere si prepara al debutto in azzurro

Fervono i preparativi per Fiorentina-Napoli, debutto stagionale della squadra viola al ‘Franchi’ davanti ai propri tifosi contro i campioni d'Italia in carica. Il tecnico azzurro Antonio Conte sta scegliendo la formazione per la trasferta di Firenze e potrebbe esserci un cambiamento rispetto al solito.

Il Napoli si prepara a sfidare la Fiorentina

La concorrenza per la porta del Napoli è decisamente più competitiva: oltre ad Alex Meret, assoluto protagonista delle ultime stagioni, in estate è arrivato anche Vanja Milinkovic-Savic dal Torino. E proprio al Franchi sono in programma delle sorprese.

Novità assoluta in porta?

In collegamento da Castel Volturno, su Sky Sport, il giornalista Massimo Ugolini fa chiarezza: “In questi minuti c’è la percezione che contro la Fiorentina tra i pali ci sarà Milinkovic-Savic. La sensazione che circola è il debutto dell'ex Torino”. Ricordiamo che il Napoli, dopo la trasferta a Firenze, avrà un delicatissimo impegno di Champions League all'Etihad Stadium contro il Manchester City; potrebbe dunque esserci qualche rotazione.