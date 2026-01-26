L'ex difensore e dirigente della Fiorentina Roberto Ripa ha parlato a Lady Radio del momento che sta vivendo la squadra viola e non solo.

Sul cammino viola

“Adesso la Fiorentina ha l'esigenza di tirare dentro altre squadre nella lotta salvezza. Potevi riportare il Cagliari a due punti, invece ora è a otto. Certe partite non devi perderle. Serve per far restare in quel carro salvezza altre squadre. Ora il Cagliari ha un margine che può permettersi anche degli errori, la Fiorentina no”.

La comunicazione su Kean

“Su Kean la società deve fare chiarezza. Se c'è un infortunio si certifica. I fatti dicono che l'allenatore lo aveva tenuto fuori perché non stava bene. I report medici si fanno il martedì, per capire le condizioni di chi ha avuto un acciacco, e il venerdì per capire se uno è disponibile per la partita. Questo non viene fatto. In tutte le società in cui sono stato si operava in questo modo qui. Prima della convocazione, c'era il report medico. Anche con la privacy, si può dire che è una questione medica. Se c'è altro starà alla società dirlo. Ma dev'esserci una comunicazione coerente. Se ci sono stati degli errori da parte dello staff si possono coprire, ma serve una comunicazione coerente. Non devo dire per forza esattamente cosa ha il calciatore, ma devo farlo capire. Sennò dai modo alle persone di aprire dei sospetti, che non c'entrano niente".