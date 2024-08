Grosso esclude Turati e scioglie i dubbi sul suo futuro: sarà addio al Sassuolo. E la Fiorentina continua a tenerlo d'occhio

A pochi giorni dall'inizio del campionato, non si possono non considerare le esclusioni di certi giocatori dalle amichevoli delle loro squadre. E' il caso anche di un obiettivo della Fiorentina, ovvero Stefano Turati, che non ha preso parte alla partita di ieri tra Sassuolo e Monza.

Turati fuori dal progetto

Il portiere ha fatto rientro al club neroverde dopo il prestito al Frosinone, ma questa esclusione da parte di Fabio Grosso (che ha preferito schierare Satalino) conferma che il suo futuro sarà altrove così come quello dell'altro portiere Consigli.

Voglia di Serie A: c'è la Fiorentina?

Se quest'ultimo, ormai veterano, è alla ricerca di un club in cui poter vestire i panni del numero dodici, Turati invece vorrebbe confermarsi in Serie A. Vedremo se la Fiorentina punterà su di lui, oppure se Pradè e Goretti preferiranno investire su uno tra De Gea e Musso (più sullo sfondo, ad oggi, Szczesny e Kepa).