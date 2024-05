Baroni perde pezzi in difesa: oltre allo squalificato Cabal, c'è un'assenza di rilievo per il Verona

Marco Baroni, tecnico dell'Hellas Verona, sarà costretto ad una difesa contata per la gara contro la Fiorentina, in programma domani alle ore 15:00 in un Bentegodi che sarà quasi tutto esaurito. Oltre all'assenza di Cabal, out per squalifica, gli scaligeri dovranno fare a meno anche di Dawidowicz.

Assenza di rilievo in casa Hellas, ecco chi prenderà il suo posto

Calcio Hellas, infatti, riporta che il centrale polacco ha avuto una ricaduta in seguito al problema fisico che gli aveva fatto saltare la gara contro l’Udinese. Dunque non sarà convocato per la partita di domani. Baroni pensa allora di chiamare in Prima Squadra il giovane difensore classe 2005 della Primavera Christian Corradi.