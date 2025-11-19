Due amichevoli di lusso per l'Italia Femminile. Soncin chiama un'attaccante della Fiorentina

Per la Nazionale Italiana Femminile, decisamente su un altro passo rispetto a quella maschile, è stato un 2025 da incorniciare. Abbiamo ancora negli occhi lo straordinario percorso agli Europei, con il sogno finale sfumato solo alla fine contro l'Inghilterra. E c'è un po' di Fiorentina nelle convocate di Soncin.

L'Italia Femminile chiude l'anno con due grandi amichevoli

L'Italia chiuderà il suo 2025, nell'ultima sosta per le nazionali, con una tournée negli Stati Uniti, per giocare una doppia amichevole contro la nazionale più titolata al mondo. Il ct Soncin ha chiamato l'attaccante della Fiorentina Agnese Bonfantini.

Presente un'attaccante della Fiorentina

Portieri: Rachele Baldi (Roma), Francesca Durante (Lazio), Laura Giuliani (Milan);

Difensori: Valentina Bergamaschi (Roma), Lisa Boattin (Huston Dash), Federica D’Auria (Lazio), Lucia Di Guglielmo (Roma), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (London City Lionesses), Beatrice Merlo (Inter), Elisabetta Oliviero (Lazio), Julie Piga (Milan), Cecilia Salvai (Juventus);

Centrocampiste: Arianna Caruso (Bayern Monaco), Giulia Dragoni (Roma), Manuela Giugliano (Roma), Eleonora Goldoni (Lazio), Giada Greggi (Roma), Nadine Nischler (Como), Matilde Pavan (Como), Eva Schatzer (Juventus);

Attaccanti: Chiara Beccari (Juventus), Agnese Bonfantini (Fiorentina), Michela Cambiaghi (Juventus), Sofia Cantore (Washington Spirit), Alice Corelli (Roma), Cristiana Girelli (Juventus), Martina Piemonte (Lazio).