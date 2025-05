Sembrava una formalità, addirittura capace di andare oltre alla clausola che avrebbe reso obbligatorio il riscatto di Nicolò Fagioli solo in caso di qualificazione europea. E invece, al netto di come finirà poi la Fiorentina in campionato, l'acquisto del centrocampista sembra tutto fuorché ovvio: Tuttosport anzi è pessimista e lo ipotizza di ritorno a Torino, anche per disputare il Mondiale per Club a giugno.

L'impatto di Fagioli a Firenze era stato importante, dopo le prime uscite in ruoli un po' astrusi per la verità, poi però è arrivato il calo e un finale piuttosto trasparente. La Juve senza il riscatto da parte viola perderebbe i 13,5 milioni previsti ma la Fiorentina avrebbe speso 2,5 milioni per averlo in prestito sei mesi. E di fatto, a quel punto, senza aver posto alcuna base con un mercato di gennaio che era sembrato positivo.