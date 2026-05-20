Per la prossima stagione il Padova punta forte su un centrocampista in prestito dalla Fiorentina
Potrebbe essere un ritorno a Firenze solo momentaneo quello di Jonas Harder. Il centrocampista di proprietà della Fiorentina infatti, nonostante l'infortunio che lo ha tenuto fuori nel finale di stagione, si è comportato molto bene durante il suo prestito al Padova.
Il Padova ci crede
Il club biancoscudato - riporta Il Gazzettino - sta lavorando per costruire la rosa della prossima stagione e Harder rappresenta uno dei punti fermi del centrocampo nonostante lo stop delle ultime settimane.
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