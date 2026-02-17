Prestiti viola: Harder vicino a beffare l’amico Martinelli. Solo scampoli per Bianco in Grecia

Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato di un’altra ottima prova di Tommaso Martinelli, portiere della Fiorentina in prestito alla Sampdoria. Il portiere fiorentino ha messo a segno un’altra porta inviolata nella vittoria dei blucerchiati sul Padova. Da segnalare che nella sfida ha ben figurato anche Jonas Harder, centrocampista classe 2005 della Fiorentina in prestito al Padova, che è andato vicinissimo a segnare all’amico Martinelli. Harder è ormai un titolare del club veneto.

Poca gloria per gli altri ragazzi in B

Sconfitta per Rubino e la sua Carrarese in casa del Modena, con l’attaccante classe 2006 che gioca 55’. Della restante truppa viola in prestito in Serie B, da segnalare i pochi minuti per Lucchesi col Monza, così come per Distefano a Carrara. È invece fuori per infortunio Maat Daniel Caprini, attaccante viola in prestito al Mantova.

E in Grecia…

Appena quattro minuti in campo per Alessandro Bianco col Paok, nello 0-0 casalingo del club bianconero di Salonicco contro l’Aek Atene. Il classe 2002, spostatosi in Grecia per avere continuità, ha finora giocato solo 8 gare da titolare in stagione tra tutte le competizioni, con due gol segnati.