A TMW Radio il giornalista Luca Calamai ha parlato in vista del decisivo ritorno del Playoff di Conference tra Fiorentina e Rapid Vienna.

Ecco cosa ha detto: “Stasera è già un passaggio molto importante della stagione della Fiorentina. Dopo la campagna europea dello scorso anno, la squadra di Italiano può fare molto bene ma oggi è una partita da dentro o fuori. Parliamo di un passaggio basilare per la Fiorentina, prima di tutto per difendere l’immagine europea della Fiorentina costruita lo scorso anno. Il secondo tema fondamentale è economico, perché non parliamo della Champions ma si parla comunque di una competizione che un anno fa ha portato venti milioni”.

Poi ha proseguito: “L’attacco? Finalmente è un reparto costruito con un progetto, Firenze ama i giovani di talento che sbocciano e poi spesso finiscono altrove. Beltran è questo, in più è argentino e fa scattare subito paragoni. Ha talento tipico degli attaccanti argentini, in lui intravedi quello che può essere. Nzola invece è un mestierante, un giocatore che ha già giocato con Italiano e conosce i movimenti che vuole Italiano. Secondo me sono superiori a Jovic e Cabral, ma dovrebbero essere molto superiori e su questo ho qualche dubbio.”