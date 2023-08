La Fiorentina alla ricerca di un nuovo difensore... Che non sarà Eric García

Nelle ultime ore, dalla Spagna, era emerso anche il nome di Eric García per la difesa della Fiorentina. Il difensore del Barcellona, sarebbe seguito da diverse squadre in tutta Europa, nonostante Xavi non sarebbe così aperto a una sua partenza.

Nonostante questo, la Fiorentina ha smentito un interesse per il giocatore spagnolo. Si continuano a seguire altre piste per provare a rinforzare il reparto difensivo, anche in vista di una possibile partenza di Quarta, tra cui quella che porta a Theate del Rennes.