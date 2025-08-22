Il giornalista e telecronista di Sky Sport Stefano Borghi ha commentato così la vittoria della Fiorentina contro il Polyssia: “Al netto del rosso a Kean, che comunque non complica tanto il ritorno ed è un piccolo neo, quello che mi è piaciuto è non solo la mentalità con cui la Fiorentina ha approcciato la partita, ma anche la sensazione che a questa squadra piaccia il modo in cui Pioli la vuol fare giocare. Mi sembra che tutti i giocatori abbiano recepito un messaggio positivo e stiano andando verso la strada tracciata, il che ad agosto è un segnale molto importante per un allenatore”.

“Ndour può diventare un grande giocatore”

Poi su Ndour ha aggiunto: "E' un ragazzo molto interessante e anche molto importante. E' un 2004 e ha ancora tanta strada da fare, ma il calcio italiano ha un problema di mancanza di calciatori creativi e Ndour ha i crismi per poterlo diventare. Spero davvero sia la stagione di decollo per questo ragazzo che ha qualità fisiche, tecniche, lettura e interpretabilità".