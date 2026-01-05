Doveva andare a destra e a manca, alla fine Munteanu vola negli Stati Uniti

Il presidente del Cluj aveva parlato di accordi di mercato intorno ai 20 milioni di euro per lui (LEGGI QUI), alla fine l'ex attaccante della Fiorentina Louis Munteanu sarà un nuovo giocatore del DC United di Washington.

La cifra del trasferimento

L'attaccante rumeno si trasferisce negli USA e in MLS per la cifra di 7 milioni di dollari, un acquisto record per il club della capitale a stelle e strisce (la Fiorentina lo aveva ceduto in Romania per 2).

Le parole di Munteanu

“Sono incredibilmente entusiasta di entrare a far parte del D.C. United. Washington è una città straordinaria, e questo trasferimento significa molto per me. La MLS è una sfida nuova e ambiziosa, e sono pienamente impegnato a dare tutto ciò che ho per aiutare questo club a avere successo la prossima stagione”.