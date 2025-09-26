Notizia di qualche ora fa del ban imposto dalla FIFA al Cluj per il mancato pagamento della prima rata dell'acquisto di Louis Munteanu alla Fiorentina.

La cessione della Fiorentina

Il presidente del club rumeno Varga ha assicurato che la prima transazione da 400mila euro alla società viola sarà fatta la prossima settimana, con il resto dei soldi (1,6 milioni) che saranno pagato successivamente. Un acquisto da 2 milioni di euro complessivi nell'estate del 2024, che presto potrebbe fruttare al Cluj ben altre cifre.

Cifre folli

Come ha detto Varga a gsp.ro, infatti, sul giocatore ci sarebbero squadre disposte a spendere milioni per lui: “Ajax e Valencia sono, al momento, gli unici club disposti a pagare alle condizioni da noi richieste, ovvero 15-17 milioni di euro più percentuali e bonus. Quindi il trasferimento potrebbe arrivare a 20 milioni di euro. Ne riparleremo a gennaio”.

A un passo dall'Ajax

E poi una rivelazione sull'ultima finestra di mercato: “Eravamo sul punto di venderlo all'Ajax l'ultimo giorno della finestra di mercato, ma non ci siamo adattati ai tempi, perché abbiamo fatto l'affare intorno alle 6 del pomeriggio e mancavano solo poche ore”.